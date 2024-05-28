王念慈代表許淑貞出席捐贈儀式，本次捐贈的3輛復康巴士為「崔小萍老師紀念號」。（新北市社會局提供）

女子許淑貞繼承已故義母崔小萍遺產後，將其全數用於公益。5月28日，她捐贈3輛復康巴士給新北市政府，旨在幫助更多行動不便的長者及身心障礙者。因許女士身體不適正在治療中，未能親自出席捐贈儀式，委託友人王念慈及其親友代表捐贈。新北市祕書長邱敬斌代表受贈，並回贈感謝牌，表達對其善行義舉的深深感謝。

崔小萍為資深廣播人，曾獲廣播金鐘獎「終身成就獎」，於2017年3月辭世，享年94歲。遺產由其義女許淑貞繼承。許女表示，繼承遺產後，她決心將這筆遺產用於公益事業。此次，她以崔小萍的名義購買3輛復康巴士，捐贈予新北市政府，分別命名為「崔小萍老師紀念1號、2號、3號」，希望能將崔老師的愛心傳遞下去，遺愛人間。

出席捐贈儀式的王念慈表示，很榮幸能代表好友許淑貞參與這有意義的活動。她回憶道，其父與崔小萍是中國廣播公司的老同事和鄰居，從小便是崔老師看著她長大，兩家交情深厚。許淑貞是崔老師的義女，通過新聞了解到許多縣市都有復康巴士的需求，便希望在能力所及之時，用自己的力量幫助更多有需要的人。

邱敬斌表示，感謝許淑貞和王念慈以崔小萍的名義捐贈復康巴士，幫助新北市民朋友，這樣的善心義舉令人敬佩。此次捐贈的3輛復康巴士分別是新北市第783、784與785輛。其中有714輛是由民間團體及市民個人捐贈。由於車輛逐年需汰換達一定使用年限的車輛，目前實際營運總數為517輛。市府承諾將好好運用這些復康巴士，鼓勵並協助行動不便的長者及身心障礙者多外出參與活動，並持續提供安全、便利的交通接送服務。