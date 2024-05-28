遠百台北福華大飯店端陽飄香粽禮盒，8入售價2188元。（遠百提供）

遠東百貨每年號召各路南北好粽齊聚一堂，集結在《端午節禮品首選》當中，讓饕客趁五月五端午佳節，這個專屬東方米食文化的日子裡，享受尋香追粽、食指大動的美味時刻。

重視年節禮品選品的遠東百貨徐雪芳總經理，領軍經營團隊嚴選飄香美粽、伴手好禮、精緻甜品，經典保留再進化、口碑推薦必網羅，《端午節禮品首選》在手方便企業行號大宗採購，家戶送禮自用一站購足，嘗到粽葉飄香美味好粽。

遠百鄧師傅功夫菜鰻魚干貝荷葉飯，2盒售價656元。（遠百提供）

綜覽2024年端午名粽，發現幾大特色，其中「海陸交會」：推薦寒舍集團米其林星級麻油海味粽、晶華酒店晶華粽香禮盒、圓山大飯店金龍裹蒸粽、台北福華大飯店端陽飄香粽禮盒、富錦樹台菜香檳星級珍鮑干貝粽。「經典進化」：推薦台北遠東香格里拉香傳粽情禮袋、台南遠東香格里拉FED紫編端午禮袋、台北喜來登大飯店寒舍台式粽、圓山大飯店客家古早粽、六福旅遊集團豐融家傳燒肉粽。「現代進補」：推薦好好食房原粹鮮熬雞湯、鄧師傅功夫菜鄧師傅鰻魚干貝荷葉飯。「蔬食好吃」：蔬食美味推薦圓山大飯店仙菌羅漢粽和紅豆紫仁粽、膳馨民間創作料理紅藜珍菇素粽。

「海陸交會推薦」：寒舍集團／米其林星級麻油海味粽、晶華酒店／晶華粽香禮盒、圓山大飯店／金龍裹蒸粽、台北福華大飯店／端陽飄香粽禮盒，及富錦樹台菜香檳／星級珍鮑干貝粽等。

2024《端午節禮品首選》專刊即日起到6月16日，在全台遠東百貨異國食品館專櫃販售，購買專刊好禮持HAPPY GO卡消費滿888元以上，送100元美食餐飲抵用券乙張，購買兩件以上可享95折。