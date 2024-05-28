COMPUTEX官方獎項「Best Choice Award」提早於開展前，在今（28）天舉行頒獎典禮，公布9個金獎、26個類別獎，以及因應全球 ESG趨勢所設置的6個科技永續特別獎等共41個獎項。得獎廠商包括：宏碁、威剛、華碩、圓剛、中華資安、智愛科技、義隆電、美商豐沃電腦、聚陽實業、微星、NVIDIA、普萊德、慧榮科技、美超微、杜浦數位安全、瑞昱、盛源精密、中美萬泰、聰泰科技、索泰科技等公司。至於「Best Choice Award」年度大獎，將於6月4日開幕典禮中揭曉，得獎產品將於南港展覽館1館1樓展出。

產業發展署副署長陳佩利（左五）與金獎得主廠商代表合影。（吳松翰攝）

微星科技Claw電競掌機，採用握持手感，並用霍爾搖桿和扳機，防止傳統搖桿的漂移問題，內流式散熱設計確保長時間高性能釋放，提供使用者舒適的使用體驗。（吳松翰攝）

在28日公布的得獎的作品中，Gaming & Entertainment類別的產品特別吸睛，尤其是電競相關產品。根據NewZoo研究報告指出，2023年全球PC和遊戲機遊戲收入成長3.1%，達到940億美元，預計2026年底將上看1340億美元，由於PC遊戲、影音處理與高複雜度AI運算仍需要電競PC支援，所以電競相關產品持續熱門，今年有將近五分之一得獎產品是跟電競相關，包括華碩ROG 西風之神 G16電競筆電、宏碁Predator Z57 MiniLED電競螢幕、微星SUPRIM FUZION顯示卡、索泰ZBOX EGB AD3500外接顯示卡盒子等，都是針對全球電競玩家所推出的多樣化電競產品。

威剛科技的XPG Project NeonStorm PCIe Gen5固態硬碟獲得Gaming & Entertainment類別獎項，以主動雙風扇加鋁合金散熱器和封閉式水冷設計，提供極致的散熱效果。（吳松翰攝）

獲得科技永續獎的ASUS AirVision M1，以微型顯示器替代大型顯示器可有效降低能源及資源需求，另外產品設計上也考慮使用情境、配戴舒適性、視覺清晰度等，符合節約能源及資源的永續概念。（吳松翰攝）

台北市電腦商業同業公會（TCA） 指出，針對環保永續趨勢所設立的「科技永續特別獎」，為接軌國際規範，今年特別調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等3大項。因此在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，才能獲得評審青睞。