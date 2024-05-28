高市壽山國小幼兒園學前特教班1名特教師，遭控故意推2歲幼童去撞椅子，造成孩童左眼外側紅腫受傷。民進黨高市議員簡煥宗今（28）日揭露此案，痛批該師以暴力方式對待特殊且無力反抗之學生，實在是令人感到非常憤怒！

根據監視器畫面顯示，當時該名特教師在餵食幼童，但孩童疑似未配合，造成特教師大怒，用力拉扯孩童的手臂，接著還推她撞到椅子，正中左眼角處，孩童嚇哭，用手摀住受傷處。

簡煥宗指出，5月23日中午這名2歲學生，遭老師用力抓起，並故意將孩童推去撞椅子，導致幼童的左眼外側受傷。經了解，該名老師已非第1次遭投訴，如今卻又傳出該名老師暴力對待特殊學生的案件，令人感到相當遺憾。

簡煥宗氣憤說，今日為了解狀況，本服務處也特別致電與校長連絡，但得到的回覆卻是「該名老師當下不知道學生受傷，等到學生在哭鬧時，轉過來一看才發現學生身上有傷。」這個回覆聽起來就相當離譜，身為1名特教老師卻對學生如此的不在意，難道這合理嗎？

針對校長回應「此事應該是有心人士的惡意中傷」，簡煥宗痛斥，這個回覆也是相當離譜，從畫面中看起來學生就是被老師給大力拉起，但校長卻說這並非故意的行為，讓人完全無法接受這樣的答案！

簡煥宗強調，對於暴力本來就零容忍，尤其針對特殊學生更該是如此。他相信社會上仍有許多努力耕耘的老師及特教老師，也不希望因為這樣的一個案例，就抹煞掉大家的辛苦，因此呼籲教育局務必針對此事作出合理的處理，不要放縱這類的事情持續發生。

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