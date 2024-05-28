中華大學為了實現大學社會責任（USR），日前攜手奧圖碼股份有限公司產學合作，創建「智慧樂齡」平台，藉由沉浸式多元投影環境等設施，讓在園區工作一輩子的「科技長者」及在地長者，退休後持續藉由與科技互動，滿足身心靈需求，創造美好的第二人生。

中華大學與奧圖碼股份有限公司產學合作，整合雙方資源，創建「智慧樂齡」平台。在華大元宇宙體驗中心內，由奧圖碼公司協助建置沉浸式投影與紗幕投影，讓長者藉由高科技設備，體驗隨時置身於校園、綠森林等場景中走動的新奇感，用身體感受科技的創新與進步

活動當天竹市企業經理協進會周少媛秘書長、退休的工研院主管及交大教授們，都特地前來觀摩體驗。過程中由觀光學院吳佩縈及裴蕾老師，帶領會展系、國際觀光與酒店管理雙學位的學生們，為科技與健康長者們，策劃手作童玩、絹印、以及瑜珈等療癒活動，並設計金鑽甜點作為伴手禮，實踐USR計畫推動在地關懷。

奧圖碼公司資深處長陳靖閎表示，平台內的「AI樂齡 動動留影」裝置，透過MR疊層系統、現場即時AI去背功能，將華大校園融入為照片背景，讓長者們感受到科技所帶來的進步，在互動過程中建立長輩們活用科技的自信，也替自己與好友們留下難忘回憶。

觀光學院張馨文院長表示，學院在校方「深耕園區計畫」的架構下，以USR平台結合院內特有的設計旅館、實習餐廳、以及甲種執照的久華旅行社等教學場域，與教育部EMI重點培育學院計畫、教育部ITSA智慧關鍵人才培育計畫，針對智慧樂齡為服務對象，啟動來中華大學共創，發展雙語、跨域的幸福旅遊第二人生。

自工研院退休的主管周吉人表示，很開心能參與如此有特色的活動，校方結合童玩、運動和高科技，提供多元的娛樂活動，讓樂齡朋友面對高科技也能輕鬆上手，甚至將職場經驗延伸到活動中，非常有意義。