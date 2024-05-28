人氣網紅陳沂為錢決定下海，宣布加入成人平台SWAG，今（28日）出席記者會大方透露價碼約6位數、直播尺度無上限。談到近日遭社區民眾指控是惡鄰的郭書瑤，陳沂則大方向她提出建議。

過去以「殺很大」廣告走紅的女星郭書瑤，近日爆出遭指控是「超級惡鄰居」，不僅積欠管理費長達1年，又因為不滿被點名清空置於大廳網購包裹，氣到直接撕下公告，日前已透過經紀人道歉。陳沂還特別模仿她當年在「殺很大」廣告中的姿勢致敬，笑稱郭書瑤苦心經營人設翻車，如果連5萬元的管理費都繳不出來，歡迎一起來SWAG拍片。

陳沂透露選衣巧思，想傳達「白白的愛」給觀眾。（圖／SWAG提供）

陳沂今日以一身粉色，白色小愛心點綴的性暗示巧思辣裝現身記者會，秀出誘人深溝，透露換了30套衣服才決定選這套，是想傳達「白白的愛」給觀眾，她也向大家喊話：「付費解鎖就可以看到，尺度大家付費看看，實戰也可以敬請期待」，陳沂說：「性是人類的需求，只有愛可以讓妳上天堂」，直言自己向來支持色情產業。