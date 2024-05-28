新竹市晴空匯社區大樓火警導致兩名勇消殉職，兩人因入室搜救時空氣瓶內的空氣用盡，因吸不到空氣而忍不住脫去面罩，吸入現場有戴奧辛等大量有毒氣體，因此失去生命。去年底竹縣新工分隊長游尚樺入室搜救時，同樣也因空氣瓶空氣用盡，拔開面罩，吸入大量濃煙殉職，新竹地檢署去年即介入調查，因設備均正常，地檢調查後發還查扣物並未立案。

新竹市消防局長李世恭日前受訪時表示，兩名同仁依相關規定，在得知氧氣快沒了的時候，向指揮中心喊「Mayday」，現場因濃煙大、範圍廣，救援同仁還沒能來得及找到兩人位置時，因兩人氧氣用盡，受不了而拔掉面罩，吸入有毒氣體等致命，但這些過程與操作事後都還會深入調查。

去年底竹縣新工分隊長游尚樺於住宅火警救援時，同樣也是入室搜救，因空間迷失，空氣瓶耗盡，拔開面罩吸入濃煙致死。因牽涉人命，新竹地檢署立即查扣相關物證，調查是否裝備因素導致死亡。新竹縣消防局事後配合調查，將游尚樺所有裝備逐一測試，均無故障、全數正常且無故障，新竹地檢署於是歸還所有裝備，未立案。

此次晴空匯火警牽涉兩名勇消殉職，新竹地檢署也將介入調查，竹檢27日發聲明表示，兩名消防員相驗後初判吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。有關該起事故及火災發生原因的調查，已由檢察官指揮新竹市警察局會同新竹市消防局鑑識人員積極蒐集事證，以查明有無相關刑事責任。竹檢28日也表示，檢察官會依案件需要依法調查，該調查的證據都會調查，但無法透露偵辦案件詳情。

至於外界常誤認為面罩脫落是否裝備有瑕疵？新竹縣消防局副局長李立成解釋，空氣瓶用盡時，感覺吸不到空氣時本能會拔開面罩，但反而會吸入毒氣，要忍住不拔面罩很困難。通常面罩固定很緊，可拉開但不容易脫落，尤其戴著消防帽是拿不下來的，通常沒對準臉部即算拉開。