由台科大酷點校園執行、台科大育成中心等單位協辦的台灣鲸品牌設計、行銷創意和歌唱新秀熱身賽28日在台北頒獎。得獎的大學和社會青年世代以創新的歌唱、設計和行銷技藝，展現「台灣鯨」華麗轉身和航向國際的新精神。主辦單位必红國際董事長林暉並在頒獎典禮中宣布，「台灣鯨商標應用設計邀請賽」將在下半年接續上場，攜手大專院校設計學院，開發15類應用產品，具體實踐台灣鯨的品牌價值。

林暉表示，這次的熱身賽看到台灣青年世代在設計、行銷和歌唱上創新的才華，團隊將繼續舉辦台灣鯨商標應用設計邀請賽，集合更多的工業和商業設計人才，一起將台灣鯨的品牌商品推向國際，在全球發光發亮。

頒獎典禮以台灣鯨電音曲揭開序幕。歌唱熱身賽評審主委呂麗莉指出，鯨魚是會唱歌又會溝通的靈性動物，牠發出的聲納廣受人們的喜愛，絕跡百年的灰鯨最近在美國麻州海域現身，立刻激起世人的驚喜。台灣鯨的詞曲深富感人的旋律，得獎人也都唱出了它的動感和魅力。

歌唱類評審委員温梅桂說：台灣鯨的歌詞融和了客、台、原民、國語，充分展現了多元、包容的台灣新精神。我們是條蕃薯，落地、生根、發芽、茁壯。現在，華麗轉身，堅強躍起，成為一尾活力四射的台灣鯨，也恰當地表現新住民、原住民和居住在台灣的所有人，不分顏色，一起游向未來的新希望。

品牌設計和行銷創意熱身賽評審主委李永騰強調，品牌、設計和行銷是價值經濟的鐵三角。這次評審以台灣鯨的時代精神、品牌意義和產品、服務的特性為核心，來綜合評定其相互串聯的創意表現。評審團肯定得獎者的創新思维，特別是善用AI人工智慧的協作，期待他們再接再勵，實現創意商品化和市場化的價值。

新秀獎是評選大學生參與大學社會責任（USR）活動和公益行銷的表現。頒授此一獎項的國家公益發展協進會首席顧問賴香伶說，台灣鯨的願景是期待台灣從蕃薯變成遨遊世界的大鲸魚。當今世界日益出現貧富、生態的失衡，得獎新秀是台灣青年走向社會的公益表帥，讓我們跨世代一起發揚台灣鯨的時代精神，擕手迎向全球。」

台灣鯨熱身賽創意類獎項包含特等獎得主：台大、中興、輔仁、文化和海洋青年隊；優等獎得主：陽明交大、淡江、台灣抹香鯨隊、台灣鲸綠色工坊隊、青創浮洲隊和海洋環保隊； 新秀獎得主：台大徐筱芸、林昱綺，政大陳怡瑄、劉佳荌，聯大王伊婕、葉上禔，淡江馬玉珊、李奕陞，真理徐漢霖。

歌唱類得主方面，一般組董事長獎（張翊婕）、台灣鯨獎（黃芷瑄） 、華麗轉身獎（卓冠宇） 、堅強躍起獎（吳維）；原民組董事長獎（田恩婷） 、台灣鯨獎（柯孟軒） 、華麗轉身獎（陳志邦） 、堅強躍起獎（潘喬珚） 。