因應AI新紀元，「人工智慧運算展區」打造智造AI存儲新紀元，威剛將展出可處理龐大運算作業與數據處理需求的DDR5 8000 R-DIMM超頻記憶體、新一代LPCAMM2記憶體產品、推動AI行動裝置的完整Express Card存儲方案，以及全球首款搭載高達24TB SSD和96GB DRAM的AI電競筆電，展現公司在AI領域的全方位布局。

「創新與綠能永續展區」展出符合趨勢與永續的各項效能產品，包括業界唯一「全方位」創新散熱解決方案與再生材質綠色存儲產品、榮獲2024年iF設計大獎的INVADER X電競機殼「首領機殼家族」，及結合優化散熱、綠色環保與應用未來技術的電競產品。

「沉浸現實展區」則推出全新EYEWEAR眼動追蹤技術的掌上遊戲機XPG NIA與全系列電競效能產品，更打造業界最強外接式SSD系列方案與行動周邊，升級全民智慧生活。