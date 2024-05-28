新北科學日X「科學＋」闖通關活動今（28）日在中山國中登場，場館及廣場化身「大型實驗室」，逾千人線上線下一起走進科學新「視」界。新北市副市長劉和然現身與學生一起做實驗，還有科學闖關擺攤活動，多達30攤豐富多元的科學小實驗，讓全市師生大顯身手。

新北科學日今在中山國中登場。（新北市教育局提供）

劉和然表示，新北市與淡江大學、國科會及台灣默克生命科學事業體長期合作近11年，今年更首度攜手「科學＋」學校及科教館，產官學研聯手推動科學永續發展，共創科普新世代，讓學生藉由實驗和創作，更深入了解生活中充滿科學的奧妙，達到探究與實作的精神，更是STEAM跨領域的展現。

承辦科學日活動的中山國中校長范筱蓉表示，活動對推展科學教育有十足的意義，我們也鼓勵學校師生共襄盛舉。透過與淡江大學合作，實際動手操作，落實探究實作，帶領學生體驗科學實驗奧妙；又藉由果陀劇場表演，戲劇與科學的結合，激發學生科學探索精神，提升學生對自然領域和科學的學習動機與成效。

新北市副市長劉和然在北新國小科學攤位體驗。（新北市教育局提供）

北新國小5年級孫苡宸同學說，不僅闖關者都很開心，也從中得到知識且挑戰成功，更重要的是，透過擺設科學攤位讓我們學會換位思考，充分考慮闖關者的困難和需求，要有耐心的去教導闖關者，因此成長了不少，還能與副市長互動，更是難得的經驗。

教育局表示，為扎根科學教育，產官學研科學活動全年不間斷。與淡江大學推動3月至5月「跑跑分析車」與「行動化學車」；與科教館合辦5月至6月「行動科教館科學巡迴活動」；以及國科會10月「科普環島列車」等系列活動精彩熱鬧。還有STEAM多元多項相關科學競賽，如4月科展、8月IEYI世界青少年發明展等比賽讓師生大展身手，也透過直播、影片推廣科學生活運用，持續提升科學教育素養。