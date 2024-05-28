目前國內預拌混凝土，中南部每立方米約在2,800元上下；北部地區則已達3,000元。

據了解，國內主要爐石粉供應商中聯，近年來因倡導淨零碳排，以電爐取待窯燒，造成爐石粉產量減少。市場傳出，每噸爐石粉將上漲100元。

近期另一影響預拌混凝土可能上漲的因素則是電價；由於國內電價調漲，雖占預拌混凝土生產成本幅度極小，不過，為反映電價上漲，預拌混凝土業者也將售價調整。

砂石、水泥、飛灰、爐石、運輸是預拌混凝土主要的成本；預拌混凝土業者指出，受到403震災影響，國內台、亞泥水泥供應鏈近期也有停窯、停產，這對水泥貨源、價格也會衝擊預拌混凝土的成本。

除此之外，由於政府對水泥貨物稅減半政策即將在6月底到期，如果政府恢復每噸貨物稅課徵320元，水泥價格勢必上漲，也會造成預拌混凝土業者的負擔。

而最讓預拌混凝土擔心的是目前社會最風行的「綠色通膨」對萬物價格的影響。預拌混凝土業者指出，無論是爐石、飛灰，以往都是燒煤。現在都改為電、天然氣或綠電，這對供應商成本的增加是不可忽視的。

另外，占水泥、預拌混凝土廠成本10％以上的運輸費用，以往用購置成本3、4百萬的油車，現在要碳中和，改用成本動輒上千萬元的電車，這些費用勢必要轉嫁。

預拌混凝土業者認為，通膨壓力下，預期今年下半年人力、原物料、電價、砂石等萬物皆漲的衝擊將接踵而來，可以預見，水泥、預拌混凝土價格上漲的趨勢已不可擋。