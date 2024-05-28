永豐銀行28日攜手裕隆集團旗下新鑫電力，導入綠電交易信託，建構發電、售電及購電三方互信交易機制。永豐銀行表示，為協助企業能源轉型、接軌國際淨零永續趨勢，永豐領先業界首創綠電交易信託平台，媒合上游發電業者及售電、購電多方買賣綠電，以專款專用信託資金、確保綠電交易安全；迄今永豐已與14家售電業者合作，並從去年第四季起陸續啟動轉供，預計一年可達約3.8億度、減碳量逾18.7萬公噸。

國內能源轉型加速，去年台灣再生能源總發電量267億度、年成長12％，為滿足國內企業綠電需求，政府逐步放寬綠電自由化交易限制。此次與永豐銀行合作導入綠電交易信託的新鑫，近年來從商用車融資租賃市場轉型跨足再生能源領域，迄今已建置逾300座太陽能光電案場，並開展綠電售電業務、積極布局儲能系統，致力打造發電、售電、儲電全方位綠電供應鏈。

永豐銀行表示，身為新鑫的光電案場融資合作夥伴，因應新鑫開展售電業務，永豐再為其導入綠電交易信託平台，以交易押標金、保證金與再生能源售電電費等綠電交易信託管理機制，保障交易金流安全性、提升買賣雙方交易效率。

台灣再生能源發電量逐年成長，為穩定調節再生能源電力、有效維持電力供給，政府也明定儲能需求目標，短期為2025年達1.5 GW（百萬瓩）、2030年將擴大目標至5.5 GW。

永豐銀行表示，為加速台灣邁向淨零永續，除了持續以綠色金融服務，協助企業推展發電、售電業務；永豐更領先業界首創儲能裝置專案融資服務，協助企業開發各種形式儲能系統，為台灣建構發電、售電、儲電全方位綠電供應鏈、活絡綠能經濟供需市場。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。