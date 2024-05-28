智慧投影機品牌XGIMI攜手子公司Aladdin X，正式推出「西瓜遊戲雙人模式追加包（連線對戰版）」，讓來自世界各地的玩家能在任天堂Switch上相互對戰，一起同享組合水果遊戲帶來的療癒和樂趣。

「西瓜遊戲雙人模式追加包（連線對戰版）」能創建房間邀請朋友線上對戰。（XGIMI提供／古明弘台北傳真）

在「西瓜遊戲雙人模式追加包」中，玩家可以透過「自動配對」和來自世界各地的對手隨機對戰，如果想選擇特定對手，可以自行創建房間並邀請朋友，或是進入其他玩家創建的房間。此擴充包內含「經典模式」、「限時模式」和「攻擊模式」等模式，「西瓜遊戲雙人模式追加包（離線對戰版）」中的模式相同。另外，玩家可以結合喜愛的水果和相框，來訂製自己的遊戲角色頭像，頭像將在好友列表中和角色名字一起顯示。

「西瓜遊戲」是一款原創遊戲，最早於2021年作為投影機內建遊戲推出，玩家透過分組相同類型的水果，使水果進化並持續累積積分，2021年12月首次亮相於任天堂Switch遊戲中，2023年於日本任天堂Switch達成下載排行第一的里程碑，截至目前為止在任天堂Switch、iOS和Android平台上的累計下載量已超過900萬次。