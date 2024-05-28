作為全球汽車領導品牌，台灣福斯集團（Volkswagen Group Taiwan）以推廣行車安全為己任，積極投入企業社會責任行動，如自2021年起舉辦「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」，積極倡議「零酒駕」的行車觀念，為所有用路人創造更好的交通環境。

除了透過企業號召力推廣正確交通觀念，身為德國經濟辦事處（German Trade Office Taipei）會員，台灣福斯集團響應德國經濟辦事處於28日舉辦的《德國交通安全闖關園遊會》，並精心規畫輕鬆有趣的互動式遊戲「交通標誌大富翁」，透過寓教於樂的方式培養正確的交通觀念，吸引逾200位來自台北市西園國小的學童參與。

以寓教於樂方式提升兒童道路安全意識。（台灣福斯集團提供）

透過活動傳遞集團四品牌（Audi、Volkswagen、Škoda和福斯商旅）對交通安全的重視。（台灣福斯集團提供）

台灣福斯集團的現場攤位以插畫形式描繪了車水馬龍的十字路口街道，並設有各個交通號誌的說明，比照大富翁的遊戲形式，讓現場學童們投擲骰子後，只要走到相對應的格子並說出格子內交通號誌所代表的意涵，連續答對三題即可通關。台灣福斯集團期待透過互動性十足的遊戲設計，表達「路上行走停看聽 ‧ 安全第一我最行」的核心概念，並傳遞集團四品牌（Audi、Volkswagen、Škoda和福斯商旅）對交通安全的重視。