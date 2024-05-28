日本「會彎腰鞠躬」的74式坦克即將退役，為日本防衛力量標誌著一個時代的結束。所謂會彎腰鞠躬是指74式所搭載的液壓懸吊裝置，可以讓車身揚升或者降低，用來克服地形，讓砲塔射野更加不受地形限制，根據防衛省的說法，本週一（27日）大約90輛74式戰車退役，不過車組人員的新任務分配尚未公佈。

74式戰車於1970年代中期開始服役，又稱74式主力坦克，是日本陸上自衛隊（JGSDF）使用的第二代主力坦克，由三菱重工業開發，該坦克旨在取代61坦克，以應對冷戰時期不斷變化的戰場需求。日本防衛省發言人在與詹氏智庫（Janes）週一的新聞發布會上宣布了退役的的消息。

74式戰車的全長約為9.41米（包括炮管），寬度為3.18米，高度為2.25米。其戰鬥重量約為38噸，相較於同時期的其他主力坦克而言，相對較輕。動力系統包括一具三菱10ZF型22型10缸風冷柴油發動機，輸出功率達720馬力，最高道路時速53公里，加滿油情況下作戰範圍約300公里。

技術特徵方面，74式戰車配備扭力桿懸掛系統，提供良好的越野機動性和穩定性。戰車還具有液壓懸吊系統，允許駕駛員調整車體高度和傾斜角度，提高其在日本多山的地形環境下的接戰能力，不然主砲可能壓的不夠低，或抬的不夠高導致接戰受限。

74式戰車配備了當時來說相當先進的火控系統，包括雷射測距儀、彈道電腦和最一開始供夜間作戰用的星光夜視系統，然後很快就換成熱成像系統，這些火控系統增強了戰車在不同距離和各種條件下的精確性和有效性。

74式戰車的主炮為英國皇家兵工廠（Royal Ordnance）的L7型105公厘線膛炮，能夠發射各種類型的彈藥，包括翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）、高爆反坦克彈（HEAT）和高黏著榴彈（HESH），這些不同類型的炮彈賦予戰車在對抗裝甲和非裝甲目標方面的多樣性和靈活性。