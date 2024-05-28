民進黨政策會執行長王義川自爆可用手機訊號定位分析參與青鳥行動的民眾，桃園市議員凌濤不解為何能掌握政治意向和是否同批群眾，質疑動用國家機器監控群眾，驚嘆人民的一言一行正在被民進黨監控，根本是「綠色恐怖」，令人驚恐的電影「鷹眼」、「全民公敵」正在台灣上演，正好證明國會聽證權可以用來調查真相，感嘆在民進黨執政下「台灣民主沒死，台灣人權先死了！」

凌濤說，王義川身為民進黨政策會執行長，上政論節目直接不演了，揭露民進黨監控立院外的人潮，而民進黨回應竟拿過去交通局對耶誕城活動的資料塘塞，但這些資料只有年齡、縣市、旅行速率、人潮分佈、大眾運輸、大致職業別，卻缺少兩個關鍵的說明：為何可以掌握人民政治支持意向？為何可以精準掌握不同次遊行有來沒來的「個人別識別化」資訊？

王義川自爆國家機器監控遊行，凌濤感嘆台灣民主沒死、人權先死了。(蔡依珍攝)

「民進黨兩大關鍵失誤，恰恰證明政府監控疑雲需要聽證調查權監督！」凌濤表示，漏了兩個關鍵問題，因為民進黨心虛了，這份回應不敢回應外界的質疑，現在「人民的一言一行正在被監控」，台灣成為警察國家了嗎？原本驚恐的電影「鷹眼」、「全民公敵」，正在台灣發生了嗎？民進黨至今無法說清楚民眾的質疑，反而正好證明未來通過聽證調查權，可以調查真相，讓國會改革的需求不證自明。

凌濤說，過去連警察機關，都只會對刑事案件偵查調閱手機通信紀錄，並且警方調閱通信紀錄需要法院或檢察署令狀。王義川所說的是手機持機人的社會行為分析，如果不知道個資，要怎麼查？調閱資料，需要申請程序、調閱費用，也要透過檢察官申請。

「連警方都不會調閱也無權調閱！」凌濤不解民進黨中央是怎麼拿到的？數發部、交通部、NCC、檢調難道不用同步調查是不是全民個資全都露？執政黨政策會執行長，有沒有動用國家機器，監控群眾？

凌濤感嘆，綠委高喊「民主已死」，但看起來台灣民主沒死，台灣人權先死了。台灣在民進黨執政下，儼然成為警察國家、「綠色恐怖」？