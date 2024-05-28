台南市政府從28日至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館推出「台南美食文化節」，現場集結近50家台南精選在地特色物產與美食優質店家。市長黃偉哲今天專程北上為活動揭幕，並邀請台南米其林必比登推介餐廳2大主廚聯袂操刀「古都府城400風華宴」，讓北部民眾就近品嘗台南道地精緻的「手路菜」，體驗台南辦桌文化。

黃偉哲表示，台南被譽為「美食之都」，此次邀請台南米其林必比登推介餐廳「東香台菜海味料理」及「筑馨居」的主廚強強聯手，呈現原汁原味的台南辦桌文化，歡迎北部朋友前來台南美食文化節，不僅可以品嘗美食，還可選購優質的台南在地物產，有吃有拿，保證滿載而歸。

黃偉哲指出，日前米其林指南公布5月新入選餐廳，台南有3家美食店家也上榜，至今已累積35家必比登推介及26家入選，共計61家。今年適逢台南400，一整年精彩活動不斷，接下來的台南市國際龍舟錦標賽、台南藝術節、台南購物節及台灣設計展等精采活動，即將接棒登場。

另外，200年一遇的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，也正在奇美博物館展出，熱情歡迎海內外朋友規畫台南之旅，親身體驗台南多元豐富的魅力，保證好吃又好玩，絕對不虛此行。

市府還說，市府與台南市文化觀光伴手禮產業發展協會、台南市府城文化觀光產業協會共同辦理的台南美食文化節，共匯集近50家美食物產、特色伴手禮等台南好物，現場還掛滿上百個象徵府城文化的普濟殿彩繪燈籠，希望讓民眾近身感受到台南深厚的文化底蘊。

台南美食文化節還祭出多重優惠活動，除打卡分享即可兌換限量打卡禮，消費滿額還可體驗抱枕DIY與祈福平安鹽袋DIY活動，活動期間當日累積消費滿2000元，更有機會抽中頭獎iPad 10、香格里拉雙人住宿券、生活小家電及台南特色物產等多樣好禮。