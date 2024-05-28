新北市政府經濟發展局攜手研揚科技公司今(28)日啟動「寶高智慧產業園區企業共好聯盟」。（經發局提供）

「寶高智慧產業園區企業共好聯盟」今（28）日上午舉行啟動儀式，由新北市副市長劉和然主持，研揚文教基金會拋磚引玉，透過藝文園區、友善家庭、公益互聯等方式，推動寶高園區廠戶合作建立企業共好模式，成為未來新北各產業園區的示範標竿。

透過導入藝文資源擴大藝文參與，推廣家庭教育，凝聚園區公益力量，藉此建立最有溫度之新北園區企業共好的推廣模式；首場共好聯盟活動邀請Taiwan Connection至園區公益演出，透過音樂總監胡乃元親自主講與演奏，讓寶高園區的眾多企業同仁享受一場美妙的午間音樂沙龍。

劉和然表示，新北市重視企業永續發展，致力於打造優質園區環境，寶高智慧產業園區為新北市府睽違20年來第一座自建的五星級智慧產業園區，自2021年3月啟動招商，1年內進駐率即接近9成，至2023年底廠辦全數租罄。

未來作為新北推動智慧城市發展基地，寶高一期在設計規畫上即以科技力打造ESG低碳園區，導入BIM智慧建築管理系統、取得銀級智慧建築與黃金級綠建築標章，追求永續、智慧、便捷作為園區營運目標。

未來寶高二期更會重視生態環境、綠色建材、友善開放空間、同時強化進駐廠商及員工關懷等；在公司治理方面，將與寶高園區廠商共同推動電動車等新科技沙盒試驗場域，利用新北市ICT厚實的產業基礎，促進金融、餐飲與支援性產業能量提升。

藝文、友善、公益全方位兼具不但讓寶高智慧產業園區成為高科技產業重要的ESG指標案例，亦是全國產業園區的楷模標竿。

經發局長何怡明補充，寶高智慧產業園區擁有完善的建築規畫及各種智慧化及節能減碳設計，此次啟動「企業共好聯盟」不但能鏈結廠商間的公益資源、強化園區藝文空間，也能創造友善職場環境，更能擴大執行永續ESG指標之效益。