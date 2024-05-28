大陸抖音千萬網紅「王媽」常在短片中替勞工發聲，甚至推出系列影片，以保母身分現身吐槽資本對勞工的剝削，反諷資本，收穫大批粉絲喜愛。怎料，近日王媽所屬公司卻爆出，疑似壓榨員工，令不少網友認為遭到背叛。

據了解，王媽抖音帳號七顆猩猩憑藉「重生之我在霸總短劇裡當保姆」等系列短劇爆紅，粉絲人數高達1657萬人，以短劇爽文方式諷刺資本，王媽也被粉絲視為是替打工人抱不平的代表人物。怎料，近日王媽所屬武漢荒野文化傳媒有限公司(荒野文化)待遇卻引起爭議，有用戶爆料該公司核心職位編導月薪僅有4000人民幣（約台幣17760元）、試用期沒有社保、員工需自備電腦、群演沒片酬、公司大小周制度(月休六天)，非雙休（月休八天)等待遇。

王媽所屬公司待遇曝光後，在網路上掀起熱議，不少人不滿批評認為是在剝削員工。對此，王媽在微博轉發公司回應，她表示和公司負責人溝通後，決定取消大小周，將實施雙休，不否認之前是大小周制度，但都是按規定給出相應報酬。

而在薪資待遇部分，決議在職員工及新進職員工，包括實習生薪資都將提整為不低於6000人民幣（約台幣26640元），並澄清之前網路上傳說所有員工月薪都只有4000人民幣是謠言，強調不同職位有不同薪資標準，但目前經過討論後，決定都會提高員工薪資。