柏文2023年合併營收再創42.96億元新高、年增19.13％，營業利益2.18億元、年增達51.93％，登近3年高。儘管業外虧損增至0.73億元創高，歸屬母公司稅後淨利1.12億元、年增達57.92％，每股盈餘1.5元，雙創近3年高。

柏文表示，去年營運真正擺脫疫情影響，順利完成8處「健身工廠」新據點設置，並將高雄五福廠、環球廠與全新設置的光華廠、建國廠整併，提供會員全新健身體驗。截至去年底，健身工廠會員數達25.3萬人、年增達3萬名或13.45％，幅度為近5年最多。

展望2024年，柏文聚焦提升「市占率」及「滲透率」，前者為持續在全台穩健展店，預計新展9處據點，首季已逐月開出3家，4月則開出2家，台中市沙鹿廠預計6月預售、7月開幕，下半年尚有台中2家、台南1家新據點開幕，預期新店將較往年挹注更大成長動能。

而「健身工廠」會員人數自2022年5月起連23月成長，截至4月底已超過27萬人、持續創新高，帶動同店營收持續成長。柏文2025年預計再新展8處據點，達成至少80家的既定目標，後續將以首家據點開幕20年的2027年，達成全台開出100處據點為目標。

同時，柏文將強化會員對教練課程及商品的二次消費，將透過低門檻的初次體驗及靈活的行銷方案推進，並開始在各廠館規畫輕食區及引進智能販賣機。電子商城則預計第三季上線，透過實體通路導入新商業模式，及線上線下的虛實整合，可望帶動今年商品銷售大增。

柏文表示，除了持續增強「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎、創造更大的規模經濟效益，成為台灣消費者健身第一選擇與最喜愛健身品牌，也是公司全力以赴的追求目標，看好2024年營收及獲利可望再創新高，並將持續精進，建立企業持續競爭優勢。