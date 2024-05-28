哈瑪斯(Hamas)控制地區的官員說，周二夜間至少有16名巴勒斯坦人在襲擊中喪生。據當地居民說，周二是至今襲擊最嚴重的夜晚。以色列坦克目前向拉法西部的居民區推進。

周日晚間，加薩走廊一座難民營發生了襲擊和槍擊事件。隨後渠球各國主要領導人敦促執行世界法院(World Court)的命令，遏止以色列的攻擊。

拉法居民說，以色列坦克已經推進到拉法邊緣、靠近埃及邊界的過境站，並進入東部地區，但是尚未完全進入拉法。

居民說，周日造成人員傷亡的襲擊發生地、Tel Al-Sutan地區，現在仍然受到猛烈轟炸。坦克的砲彈到處落下，在整晚砲火下，許多家庭逃離拉法西部的房屋。

聯合國巴勒斯坦難民救濟機構(UNRWA)周二說，自5月初以來，由於以色列在拉法發動的進攻，已有大約100萬人進行逃難。

儘管聯合國最高法院周五做出裁決，命令以色列停止軍事行動，但以色列繼續發動襲擊，並稱，法院的裁決為以色列提供了採取軍事行動的空間。

西班牙、愛爾蘭和挪威將於周二正式承認巴勒斯坦為國家。儘管以色列對此做出抗議，但自身處境已越來越孤立。

加薩衛生部說，在以色列的攻擊中，已3.6萬多名巴勒斯坦人喪生。

以色列表示，希望剷除藏匿在拉法地區的哈馬斯武裝份子，並營救被扣押的人質。

醫務人員在周二表示，以色列的空襲造成Falouja社區一所房屋內的數名巴勒斯坦人死傷，他們認為，許多屍體被埋在建築物的廢墟下，無法找到。