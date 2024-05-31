中國大陸公告6月15日起，中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）134項台灣進口商品關稅減讓。前立委郭正亮表示，去年12月那一波都是大企業，而這一次很多都是中小企業，取消優惠關稅，可能連市場都沒了，恐怕會有人失業。

郭正亮今(31日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示， ECFA逐漸被掏空，可是那個架構、協議不會被廢止，大陸基本上會維持23項協議架構，實質上讓利部分會越來越少。因為割多次比較痛，就好像砍頭跟凌遲的差別。

郭正亮點出，這一次跟去年12月丙烯等石化產品不大一樣，因為那一波都是大企業，他們可以調動兩岸生產比例，就可以避開損失，可是還是會影響台灣的生產。但對就業基本上影響不大，就調到別的部門，因為公司夠大。

郭正亮接著指出，可是這一次很多都是中小企業，恐怕會有人失業。不要以為只是取消優惠關稅，可能連市場都沒了，等於這個生意做不了，比如ECFA中稅降至零，如果取消優惠，韓國有FTA、東南亞有RCEP，台商搞不好有些也在東南亞生產，所以等於失去這個市場。

郭正亮甚至認為，這影響到的是市場的失去，又不是大企業，公司沒有彈性來做內部的調動。因此，這一次造成的營收下降跟失業，一定會有相當的程度。