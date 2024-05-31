宜蘭晶英紅樓餐廳遭民眾控訴，飲料梅子醋中竟然有活蟑螂浮在上面，一家人喝了好幾口才發現，嚇得發文爆料，對此業者也急忙致歉，承諾負責到底。

女網友在「爆料公社」貼出影片，表示日前到晶英紅樓餐廳用餐，服務生將一壺梅子醋送上桌，當時沒注意看，以為是店家在裡面放了一顆梅子，喝超過一半她覺得奇怪，拿起來仔細一看才發現竟然是隻活的蟑螂，還在水面悠閒游泳。

原PO表示，一開始以為是梅子，喝了超過半壺後拿起來一看才發現竟然是活蟑螂。(圖／爆料公社)

原PO當下立刻要求主管出面溝通，對方則表示周三固定消毒，應該是沒被殺死的蟑螂，趁著續壺時爬進去，感到相當抱歉，承諾會加強員工訓練，並拿回訂金1000元以外的餐點費用，下次會免費招待其他菜色，「若後續身體有狀況請聯絡我們，一定負責到底」。

由於一家人都很愛喝醋飲，因此包括自己在內，兩個2、3歲的孩子、丈夫跟74歲的婆婆都喝了好幾杯。原PO說餐廳的處理方式讓她覺得很OK，但婆婆有潔癖，加上不知道蟑螂有沒有吃到藥水，擔憂小小孩喝下肚會不會有事。

對此宜蘭縣衛生局表示，已要求餐廳加強相關病媒防治作業，並提醒業者依食安法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則；若違相關規定，經命其限期改正屆期不改正者，可處新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。