「RHINO LOOP: 0 犀牛盾循環概念展」展出回收廢棄漁網做成的配件。（古明弘攝）

防護配件品牌犀牛盾RHINOSHIELD從6月1日至6月16日，在松山文創園區展出「RHINO LOOP: 0 犀牛盾循環概念展」，現場展出對塑膠等廢棄材料的解決之道，從展示台、展示品，甚至是搭建的帳篷都是「非一次性」用品。除了展出廢棄塑膠製成的燈罩，也有利用廢材製作吊飾的體驗區，此外以3500個可循環再生的廢棄手機殼佈置而成的ZERO網美打卡牆與廊道也相當吸睛，民眾也可觸摸回收後的塑膠粒子，兼具教育與娛樂性。

「RHINO LOOP: 0 犀牛盾循環概念展」入口處，以「ZERO」為主題，使用3500個可循環再生的廢棄手機殼佈置成的牆面與廊道，非常適合打卡拍照。（古明弘攝）

「RHINO LOOP: 0 犀牛盾循環概念展」會場展出以廢棄塑膠製成的燈罩。（古明弘攝）

犀牛盾相信塑膠為中性材料，需探討的是人類使用與管理塑膠的方式，在過去十年間持續探索與實驗塑膠循環解決方案，理出了：難以回收循環再生的「考古塑膠」、可回收循環再生但不易分解的「現在塑膠」、可回收循環再生且容易分解的「未來塑膠」這3大主軸，除犀牛盾單一材料解決方案外，也攜手跨域夥伴，例如ECOJOY、永續材質圖書館、春池玻璃等，展演屬於不同生命週期的循環解決之道。

參觀「RHINO LOOP: 0 犀牛盾循環概念展」的民眾於現場利用廢棄的邊角料製作小吊飾。（古明弘攝）

特別的是，展場也展出咖啡渣、孟宗竹、牡蠣殼粉、牧草製成的料粒，也就是能混在塑膠的「未來塑膠」，還有利用蘑菇作成的生質材料，運用在包材等領域使用。