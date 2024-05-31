美國佛羅裡達州一名20歲女子拉佐（Alyssia Razo），日前在一處碼頭景點與23歲男友韋斯特菲爾德（Zadok Westfield）當眾做愛，直到警察到場才分開，男友全身赤裸當場被捕，她則趁隙跳海躲避逮捕，但之後仍被海灘巡邏隊逮捕。

綜合美國媒體報導，事件發生在5月27日下午4點半，這對男女在那不勒斯公共碼頭上鎖的大門後進行性行為，完全不理會現場包括孩童在內遊客的目光，當警察獲報到場後，拉佐衣衫不整匆忙著裝，韋斯特菲爾德則完全赤裸。

警方表示，雖然他們被喝令待在原地不要動，當兩人爭先恐後地穿上衣服時，拉佐走到碼頭邊緣，「我命令她不要跳，但她還是跳了，試圖躲避逮捕，並向東北方的海灘游去。 」

據了解，碼頭是觀光客最喜歡的地點，以釣魚、觀鳥、觀賞海豚以及令人驚嘆的日出和日落景觀而聞名。一名目擊者告訴警方，當她看到這兩個人發生性關係時，她正和自己的孩子以及朋友的孩子在海灘上。目擊者說，她的未成年孩子正在詢問他們在做什麼。

不過拉佐的逃脫並沒有成功，當她離開海灘末端區域的水域時，被海灘巡邏隊發現，海灘巡邏隊已經等著抓她。兩人事後都被認定涉及非法侵入和擾亂治安，拉佐另外還觸犯以非暴力方式拒補。他們目前獲得保釋，案件預計於6月19日開庭。