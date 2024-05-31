據CMONEY統計至今年5月31日，5月31日公布配息的ETF共有三檔，包括大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、凱基優選高股息30（00915）今年以來均有雙位數漲幅，其中，凱基優選高股息30（00915）漲逾21％、群益台灣精選高息（00919）漲逾18％、大華優利高填息30（00918）漲逾16％。

大華銀投信表示，本次配息率與前四季的3％上下差距不大，配息金額創下新高只是近期淨值上漲所致。

展望後市，大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季，航運股還有表現空間；而AI中長期仍將科技發展主軸，因此投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。

凱基投信指出，今年以來台股氣勢如虹，加權指數累積上漲達18.09％，同期間00915累積上漲幅度達21.92％，不僅高居高股息ETF之冠，更是少數能夠勝出大盤的高股息ETF。00915不僅在今年繳出好表現，去年度也以63.8％奪下2023年高股息ETF績效冠軍，該檔填息能力也很好，觀察同樣於六月配息之股票ETF中，00915過去四次配息平均填息天數僅26天，為同組別中最快速填息。