新北市殯葬管理處31日舉辦今年首場聯合海葬。（新北市民政局提供）

新北市殯葬管理處於板橋殯儀館31日舉行今年首場聯合海葬儀式。清晨15位先行者的骨灰與追思卡被妥善放入安息袋，在家屬的陪伴下，搭乘專車前往基隆八斗子漁港，並在鮮花的陪伴下拋灑入大海，進行最後的送行。

新北市民政局表示，自2006年起，新北市與台北市及桃園市共同舉辦聯合海葬，隨著喪葬觀念的改變，越來越多的人接受海葬這一簡單莊重、環保且心意不變的方式。迄今為止，新北市已舉辦45場聯合海葬，服務了685位先人。今年，新北市計畫舉辦5場聯合海葬，接下來的場次分別於6月21日、7月19日、8月19日及9月16日，將於八里渡船頭出航。

本次海葬中，有一位先人生前曾是船員，家屬希望他能夠回歸大海，徜徉在海洋的美麗之中，因此特別參加了這次的聯合海葬活動。另一位先人則在生前從報紙上得知海葬的資訊，認為這是最環保且節省土地資源的方式，並與子女分享，希望以這種方式進行安葬，給後代帶來方便，轉化為心靈的懷念。

除了海葬，新北市目前還提供多種環保葬選擇，包括法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區植存及新店四十份公墓樹葬等。此外，市民可在生前預約環保葬和聯合奠祭服務，通過身後關懷計畫，確保在身故後不會給家人帶來治喪的負擔，實現自主殯葬，圓滿完成最後的人生旅程。

新北市聯合海葬不分縣市、不限國籍，只需攜帶火化許可證及兩位登船家屬的身分證影本即可報名，全程不收費用。更多關於新北市聯合海葬的資訊，請至新北市政府民政局網站查詢，或洽新北市殯葬管理處。