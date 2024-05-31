碳交所、證交所與中山大學碳權研究與服務中心28日合作舉辦「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會，邀集國際碳權核發機構Verra、美國非營利組織（GHGMI）、碳權評等機構 BeZero Carbon及Sylvera、自願性碳市場資料庫AlliedOffsets，以及國立台灣大學等重量級代表共同對話，聚焦自願性碳權的國際趨勢及品質評估方法，並探討國際實務，應用於國內碳定價制度。

淨零排放成全球共識，碳交易為減碳提供經濟誘因，推動全球各地減量專案的開展、協助國家與企業達成減碳目標。田建中表示，碳交所已與Verra簽訂合作備忘錄，為推動台灣自願性碳市場共同努力。

田建中說，國際碳市場在2030、2050年等關鍵時刻到來之際，均將面臨碳權價格上升、高品質碳權供需失衡的情況，而國內外碳權專案的開發與投資將成為未來全球達成淨零目標的重要助力。

田建中並指出，台灣作為出口導向的經濟體，肩負淨零減碳的重任，隨國際品牌商紛紛設定積極的氣候目標，碳移除類型專案（Carbon Removal）成為重要的解方之一。

Verra東亞及東南亞區域代表Win Sim Tan指出，透過作業精進、計畫影響與科學完整性、當責3大面向，在自願性碳市場中扮演更嚴謹及可信賴的角色，具體措施包含方法學之更新、平台之數位化、查確證機構的績效管理方案等。

此外，Verra近期通過自願性碳市場誠信委員會（ICVCM）的核心碳原則（Core Carbon Principles）方案層級審查，為提升碳市場的誠信與永續更進一步。

AlliedOffsets碳政策分析師Fundi Maphanga指出，隨著各地逐漸建構碳定價法制，允許強制性機制運用國際碳權抵減，自願性市場的價格可能將逐漸與強制性市場趨同；未來訂定共通的高品質碳權的誠信標準後，應更有助於自願性碳市場發展。

國立台灣大學副教授劉仲恩表示，台灣碳權制度需要整合，讓業者得以規劃與因應；GHGMI 專案經理Tani Colbert-Sangree認為，取得公眾對於碳權專案的認同及環境正義與制度可行性之間的平衡，將是台灣立法者的考驗。