大部分的男生廁所，小便斗的設置並無任何遮擋，感受相當沒有隱私，不少男生若有選擇權，都會刻意避開使用旁邊有人的位置，不過一名男網友近日在加拿大時，發現當地的小便斗與馬桶一樣都有設置隔間，讓他大讚「這是我這輩子在小便斗撒過最安心的一泡尿」。

一名男網友昨（30）日在「Dcard」表示，應該很多男生在外面小便的時候都有遇過怪人，比如明明有其他空位卻要故意站到你旁邊還發出奇怪的聲響，不知道到底在幹嘛的人，但他最近到加拿大發現了一個超友善男廁，裡面有兩個隔間，其一只有小便斗，另一間則有小便斗加馬桶。

原PO指出，這兩個隔間互相獨立都可以鎖門，讓他體驗到這輩子在小便斗撒過最安心的一泡尿，羨慕喊「希望未來台灣的男廁也能設計成這樣」。

不少人看完後都給予支持，說「男性的廁所也應該要有隱私」、「如果所有的廁所都能做成一人一隔間，而且是全封閉式的，上下都沒有縫，我覺得會更有安全感」、「從小就一直覺得很不解，男廁的小便斗為什麼赤裸裸的」、「還有很多公廁能直接從外面看到裡面正在使用小便斗的人，這我也超問號欸」。

也有許多男生分享「新北市民廣場聖誕樹那邊的廁所也是這樣唷」、「很多國中校園都改這樣了」、「其實蠻多地方都改這樣了，而且不分性別使用」、「先不說隔間，現在的擋板很多都只到腰，旁邊只要長高一點就看得一清二楚了」。