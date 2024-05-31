China’s defense minister, Admiral Dong, is in Singapore for the Shangri-La dialogue.



He also met with Raytheon man — US defense secretary Austin. Both sides would have tried to figure out the other party’s strategy regarding Taiwan. pic.twitter.com/tnk6rPorQI — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) May 31, 2024

超過40國、5百多位代表參與的「格里拉對話」5月31日在新加坡登場，外媒報導說，這是外界首次觀察中國新任防長董軍與外界互動的機會，也是這場對話的「主秀」。戰略專家指出，中美防長的安全對話將涉及中美關係與台海議題。

《德國之聲》報導說，一年一度的香格里拉對話5月31日至6月2日在新加坡登場，本屆如同往年聚焦於防務與安全議題。週末2天美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國防長董軍將分別發表演說，兩人在會議期間的會晤，討論內容則將涉及中美關係與台海議題。

報導說，中國新任防長董軍，接替神秘消失數月並被革職的李尚福。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑表示，今年香格里拉對話的主秀是藉由這個機會觀察身為防長的董軍如何應對外界。香格里拉對話就像一場動作電影，董軍的表現正是最重要的橋段，包含他的演說講稿、與媒體的對答，以及跟美方的互動。

林穎佑說，「這次是外界第一次去看董軍；董軍過去有個強項就是在軍事交流……他是一個老手，他今天在面對奧斯汀，在面對美國的時候，要如何去回應跟應答，我覺得這是最值得（觀察的）。」他認為，從董軍過去多次主持中國與外國軍事演習的資歷來看，他應對外界的表現，「應該會比李尚福還要好」。

報導說，去年香格里拉會前傳出中方拒絕美方舉行防長會談的請求，在後來的會議開幕晚宴上，李尚福與奧斯汀雖有握手與簡短談話，但並未達到美國期待的實質交流程度。

今年4月，董軍與奧斯汀曾通過電話，是中美防長時隔18個月首度再有實質交流。然而，專家對於中美防長這場會談的期待並不高，新加坡國立大學政治學者莊嘉穎表示，這次對話「象徵意義大於實質意義」，對於雙方的軍事溝通會有幫助，但是「不會帶來什麼突破」。

莊嘉穎認為，美中雙方都不希望緊張局勢升溫，卻也「接受有一定的摩擦、一定的張力」，因此重要的是在各個工作層級維持溝通管道，並且避免誤判。「這不代表關係會轉好，它只是幫助雙方避免衝突的機制，（兩國之間）競爭還是繼續競爭。」

台灣專家林穎佑則分析道，就往年的香格里拉對話整體情況看來，各國可能不會多談台灣，但是會強調台海區域應維持穩定，也會譴責中國造成區域的不安定，並呼籲中方應以溝通交流取代衝突；對於中國再一次舉辦環台軍演，各國也可能在美國的帶領下更加強硬，表達更強烈的抗議或不滿。