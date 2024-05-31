輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳預計參與下周台北國際電腦展，本周提早抵達台灣，財經專家黃世聰分析，黃仁勳就是要殲滅AMD！黃仁勳雖然是美國最受歡迎CEO，看起來很Nice，但是他要求完美，非常強硬、非常嚴格，在商場上，絕對把對手宰到痛哭！

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳預計參與下周台北國際電腦展，本周提早抵達台灣。昨（30）日中午他前往台北知名川菜餐廳「驥園」享用砂鍋雞湯，晚間宴請台灣AI供應鏈廠商。今（31）日午間又前往台大校園，讓台大學生們瞬間瘋狂包圍，而黃仁勳也來者不拒熱情幫學生簽名。

財經專家黃世聰在《關鍵時刻》指出，這次台北電腦展，除了黃仁勳來之外，還包括英特爾執行長、高通執行長、超微董事長蘇姿丰以及安謀執行長等，全球非常重要的AI供應鏈，全部都要來台灣。

黃世聰引述台北電腦展主辦方貿協董事長黃志芳的說法稱，現在很困擾，大家都想要搶第一個，所以就讓大家錯開。原本會場第一個演講者是蘇姿丰搶下，所以黃仁勳就在前一天就在台大演講，下午就是高通，隔天是英特爾，大家卡得非常緊。

至於黃仁勳為何這麼早來台灣？黃世聰認為，他是要殲滅AMD！為什麼？因為輝達主要產品是H100和H200，蘇姿丰是推出MI300X。後來輝達下一代推出GB200系列，這次來是希望供應鏈升級到GB200、B200系列，不要再用MI300X。

黃世聰直言，所以為何黃仁勳找台積電、廣達，看能生產多少GB200，全部都來，希望盡快上線。

至於黃仁勳和蘇姿丰有親戚關係，竟然在商場上殺得你死我活？黃世聰分析，黃仁勳雖然是美國最受歡迎CEO，看起來很Nice，但是他要求完美，非常強硬、非常嚴格，很難和他共事！要拍照沒問題，但是在商場上，他絕對把對手宰到痛哭！

黃世聰披露，黃仁勳小時候到美國念書，每天都被一些混混找麻煩，所以從小練身體，身體蠻精壯的，要打架他不見得會輸，個性其實很凶狠。

黃世聰強調，黃仁勳這次來當然是要把AMD做掉，所以蘇姿丰也趕快來台灣，大家互相爭鬥，爭鬥的舞台現在就在台灣。只要能獲得台灣的產能，包括台積電、廣達、仁寶等，就可以打敗對方，未來AI領域，台灣注定是閃耀的光芒。