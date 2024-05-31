直接坦白說清楚吧！有位女子因在學生時期和第一任前男友成為了「砲友」，她出社會後，又透過對方的關係錄取新工作，和取得不錯的薪水，兩人也因此在續前緣，但對方雖多了幾分男人味與精壯的身體，但床上技巧已大不如前「2分鐘就草草結束」，豈料，她後來得知對方有未婚妻，但因為難忘那一晚的激情，打算要將她扶正，並要和未婚妻提分手，讓她超級傻眼。

一名女子在「Dcard」發文，她提到在念碩班期間，因升學壓力大，那時和正在空窗期的第一任前男友，約好不談感情，只發生肉體關係，她也說「不知道是不是足球校隊的原因，他(第一任男友)體力很好，每次都能讓我在性上很解壓」。

幾年後出社會，女子因轉職關係，發現對方在某半導體製造廠當小主管，她也透過以前的關係，錄取也取得不錯的薪水，她也看到對方多了幾分成熟男人的氣息，以及精壯的身體，兩人再續前緣後，不料對方竟沒2分鐘就草草結束，讓她內心充滿失落和疑惑。

然而，女子在某天晚上，收到小主管的訊息指出「已經有女朋友且在討論結婚的階段」，但因為那天兩人發關係後，對方想了許久，打算要將她扶正並和女友提分手，她得知後瞬間傻眼，自己莫名其妙的成為第三者，且她也想要破壞別人的伴侶關係，此外，她也認為性生活很重要，小主管的現狀根本無法滿足現在的她。

女子也表示，現在的處境有些糟糕，小主管一直逼迫她給出答案，並且，不時的在工作上，給予她不理性的情緒壓力，甚至，要求她硬接不屬於她的專案，讓她覺得小主管變得「公私不分」相當無奈。

不過女子也說，因有剛買房有壓力，所以不輕易離職，面對現況讓她很困擾，但她也打算要和對方好好談這一件事，但也不知如何開口。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「妳還是先辭職趕快找其他工作吧」、「直接表明吧！讓他死心啊」、「永遠都不要跟同公司的主管或是屬下有任何關係，極度被動會被掐死在那邊，最後只有一條路就是丟工作」、「妳當初靠他才不用考試直接得到工作了，又怎麼能要求他現在公私分明？看到笑出來」、「先為你未來老公默哀」。