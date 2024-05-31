桂盟（5306）董事長吳盈進今（31）日在股東會上指出，根據桂盟對自行車產業的調查研究，市場已逐漸恢復正常，「最困難的時刻已過，行業就要迎來復甦向上的趨勢」；桂盟總經理吳瑞章預期，在大陸內銷市場依舊強勁下，最慢2025年第一季，歐美新車市場將陸續歸隊，未來幾年的自行車產業是值得期待的。

吳盈進表示，面對2023年自行車產業庫存修正的逆風及多變的國際情勢，企業風險控管與產銷調節成為首要之務。桂盟在全體員工努力下，去年仍保有營收47.3億元、稅後純益7.4億元，EPS達5.9元，期待下半年開始，營運逐漸恢復常態，且越來越好！

吳盈進進一步表示，桂盟在面對永續議題，有二個重要工作，一是致力於產品的減碳生產，二是鼓勵與促進自行車活動，藉此在永續發展的浪潮之下，可以維持高度競爭優勢。由於自行車市場已逐漸恢復正常，桂盟將以自行車鏈條為核心推出一系列一站式產品線，以滿足市場的需求，未來幾年的營運值得期待。

吳瑞章表示，自行車產業自2022年開始的歐美市場庫存修正，目前已逐漸進入尾聲，慢慢由谷底翻升恢復正常；而大陸內銷市場也接棒前進，自行車已成為熱門的休閒運動與社交活動之一，短期間的需求仍在高峰。

吳瑞章強調，面對客戶多地出貨供應需求，桂盟25年前已在越南建廠，也將會運用集團資源，增加在越南廠區的生產品項來因應客戶的需求；此外，在機車鏈條事業部的發展，將增加印尼廠的生產佈置，爭取與當地機車製造商的合作機會；汽車正時系統結合大陸新能源車的發展契機，增加市占與產品項目；車庫門系統部門也會擴大與客戶合作，繼續保有市場領先地位。

桂盟董事會31日也通過大陸子公司-蘇州桂盟的搬遷補償協議。為配合當地政府整體開發布局規劃，桂盟與當地政府將簽訂搬遷補償協議，補償金額共計人民幣3.38億元，超過桂盟的資本額，有望挹注桂盟可觀的獲利。不過，桂盟表示，補償金額將分期給付，且桂盟還將在鄰近地點覓地設置更高效生產線，繼續服務當地龐大的市場需求，不會影響產能。