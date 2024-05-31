隨著房市的蓬勃發展，許多過去擔任全職媽媽的女性選擇重返職場，進入房仲業創造第二春。全國不動產徐匯仁愛店的黃宥甯就是一個典型的例子。她從高中開始就參加美髮建教合作班，半工半讀直到出社會結婚後，為了孩子而成為全職媽媽。黃宥甯說一直到女兒三歲前，都是全職媽媽全心全意陪伴孩子成長。

她回憶起幼時家庭的經歷，父母沒有太多時間陪伴在身邊，所以她希望自己不要缺席孩子的成長。當孩子上學後她帶著女兒回美髮業上班，女兒累了就躺在沖水椅上睡覺，看到孩子陪著自己吃苦，真的讓她心疼不已，當時就想著如何找到家庭與工作之間的平衡。在轉入房仲業之前，黃宥甯為了陪伴孩子曾經考慮過從事保母或育幼員工作，然而女兒勸她慎重考慮，因為保母關係到不同家庭習慣，這讓她放棄了保母的計劃。最終在先生和女兒的支持下，她決心挑戰自我嘗試進入房仲業。黃宥甯表示，加入全國不動產徐匯仁愛店團隊對她的幫助非常大。這個團隊提供了完善的培訓和資源，幫助她快速掌握房仲業的各項技能。徐匯仁愛店的團隊氛圍也非常友善大家互相支持共同成長，這讓她在工作中感受到極大的鼓勵和動力。黃宥甯特別提到團隊的同事們總是不吝分享他們的經驗和技巧，讓她能夠少走許多彎路，更快地適應房仲工作。

在工作期間黃宥甯遇到過許多酸甜苦辣的事。「我只想最開心的事！就是賺錢自己又可以安排工作和時間分配」她說道。更重要的是客戶眼中的信任是金錢買不到的，她以誠待人幫客戶找到滿意的房子，這讓她感到非常幸福就像是參與了客戶人生中的大事。談到工作對家庭的影響，黃宥甯表示其實影響不大。她和公公、先生、女兒之間配合得很好，她依然以家庭為主。「畢竟如果賺了錢，但家庭失衡這就不是我的本意了」她說道。黃宥甯不僅展現了她在職場上的堅韌和智慧，也反映出現代女性在家庭與事業間找到平衡的重要性。她的成功轉型為許多希望重返職場的全職媽媽們提供了一個值得借鑒的榜樣。徐匯仁愛店團隊的支持，更是她成功的重要因素之一。