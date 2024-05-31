左營禾莘藥局位於左營高鐵站前，可以說是距離高鐵車站最近的健保藥師藥局，服務廣大的旅客及鄉親，藥局提供處方箋調劑，用藥諮詢，日常保健(供給各類保健食品、營養補給品等)，醫療器材(各類護具、血壓計、血糖機等)。

禾莘藥局創辦人吳禾中藥師畢業於嘉南藥理大學藥學系，仍在成大EMBA進修，目前也擔任國際商務組織BNI高屏區富泰白金分會現任主席，在藥界服務多年，並長期服務長照機構，關心銀髮族健康問題，禾莘藥局預計今年九月將成立醫事 C 級巷弄長照站，服務更多銀髮族鄉親，希望帶給大家正確用藥觀念及健康養生的知識，更重要的是帶給大家更多的溫暖與關懷，也期許禾莘藥局能成為大家的好鄰居，更是健康的守護者。並與專業醫師、心理醫師、物理治療師合作，提供更全面的社區健康服務，在用藥安全方面，由於慢性病患者一天可能需要吃非常多種藥，藥師也可協助檢視用藥是否會有交互作用，協助整合，此外，國人常有吃中藥、保健食品的習慣，也可以一併協助檢視，並給予建議，以提升用藥安全。

吳禾中藥師有感於網路社群平台盛行，為提升用藥安全，也提供不同的宣導方式，拍攝短影音宣導用藥安全，期望用更幽默、活潑的方式表達，在臉書、Titok 等平台發送，名稱為「吳藥師邸家」，希望建立正確的用藥觀念，禾莘藥局配有醫院級全自動包藥機，可以服務長照機構，並附設天康淨水器試飲站，提供優質好水讓鄉親飲用。誠摯歡迎鄉親好朋友，有任何用藥安全，健康方面的問題，可以到禾莘藥局找藥師做諮詢，提供完善的建議方案，為您的健康把關。

禾莘藥局

地址：高雄市左營區重信路569號

營業時間：

每週一至每週六上午9:00至晚上9:00