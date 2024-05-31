孫鵬、狄鶯獨子孫安佐又出事，疑似在泰國呼麻後失控，亂闖當地民宅，還脫褲裸露屁股在屋內閒晃，屋主受到驚嚇後，緊急報案將他逮補，畫面也全被監視器拍下。畫面曝光後，日前宣布加入成人網站SWAG的40歲網紅陳沂緊跟時事，向24歲孫安佐提出拍片邀約，喊話：「可以合法光屁屁喔！」

作風大膽的陳沂在臉書發文，向孫安佐喊話：「孫安佐要來上SWAG嗎？雖然不能哈們，但是可以合法光屁屁喔！！」貼文一出網友紛紛留言表示：「期待看到你們合作」、「感覺Swag給不少哦」、「屁孩安佐」，還有看熱鬧的網友開玩笑表示：「家長可能會出席」，陳沂則親自回應：「我們也歡迎狄鶯和孫鵬一起來」。

陳沂邀孫安佐上SWAG。（圖／陳沂 FB）

孫安佐在泰國出事消息爆出後，在PTT也引發討論，鄉民留言笑稱：「這個孩子很不錯，國外很鬧、在國內很乖」、「每去一個國家，就要鬧個事」、「住過各國監獄也算解鎖成就吧」、「蒐集每個國家驅逐出境的成就」。此外，因吸大麻惹事，也讓大麻合法化爭議，再度引起討論：「菸麻仔都說抽大麻不是比抽菸還無害？」、「抽大麻比抽煙還安全，科科」。

孫安佐發文談到感情疑似出狀況。（圖／IG@sun_gojo100）

事實上，這也不是孫安佐第一次在國外惹事，2018年他曾因為在美國網購槍枝零件組裝而入獄，被關238天後回到台灣，又遭到台灣檢方起訴，最終士林地方法院認為，雖然他犯下製造改造手槍未遂罪，但此行為在犯罪地美國法律所不處罰，依刑法規定法院無審判權，諭知公訴不受理。而星二代出身的他，從小備受關注，他回台後當起網紅拍片，受訪時講話也很直白，相當做自己，也擁有支持他的粉絲，不料稍微擺脫負面形象，卻又傳出泰國鬧事消息，相當可惜。

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