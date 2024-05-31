機械公會表示，這幾年機械業已逐漸分散出口市場，2023年銷往大陸出口比重從2021年的30.9％降至23.5％，對大陸市場之依賴性逐漸減少。

機械公會分析，2023年機械類產品與ECFA清單中對大陸出口金額28億美元，若產品關稅率由0恢復到5~10％，預估會對台灣相關廠商出口競爭力或利潤率造成影響，原受惠之相關設備在大陸的市占率初期可能下滑4~5％，影響出口值預估減少約1.1~1.4億美金左右，約占總體機械出口值0.5％左右。佔有率若持續衰退，影響金額也會持續擴大。

機械公會指出，機械業者雖不樂見中止ECFA早收清單之協議，但也積極因應可能之發生，雖對整體機械產業出口影響有限，但對個別公司之出口仍有不同程度之影響，尤其是動力傳動件製造業者，將面臨更大的出口競爭壓力。

機械公會表示，近期受到日、韓等幣值貶值影響，已對台灣機械業造成出口競爭力下滑，雖業者積極布局其他應用市場，但受關稅(台灣未加入任何區域組織協定，如RCEP、CPTPP等)與匯率影響，這兩年出口面臨極大壓力，如今ECFA早收清單中機械項目大部分又被中止，出口將面臨更大壓力。

機械公會指出，政府除協助拓展外銷外，也應積極擴大內需市場需求，如提供優惠補助，協助國內製造業汰舊換新，刺激內部經濟循環，在外在環境嚴峻狀況下，能讓受影響之企業有緩衝的時間與空間。