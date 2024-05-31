24小時營業的便利商店，讓不少來台旅遊的外國人感到相當驚奇。一名網友就透露，近日有美國朋友來訪，他理所當然帶對方到便利商店見識一下台灣的方便之處，沒想到對方逛一逛後，竟被一款御飯糰的內容物給嚇到，引起討論。

一名網友今（31）日在「Dcard」表示，前幾天美國朋友到訪，他帶對方感受一下台灣便利商店的厲害，對方逛一逛後對於便利商店販售的食物特別有興趣，原PO因此一一翻譯口味讓對方了解。

原PO提到，當看到其中一款新上市的蒼蠅頭口味時，他沒有多想就以直譯的方式轉述，結果對方當場嚇到，稱沒想到台灣人連蒼蠅都吃，他才急忙解釋並非使用真正的蒼蠅，還上網找了很多圖片才說服對方，讓他笑說「感覺台灣是不是有很多菜名直接翻譯的話，很容易嚇到外國人」。

其他人也說「我小時候不敢吃這道料理就是因為我以為是用真的蒼蠅頭做的，還有青蛙下蛋我也以為是真的青蛙卵」、「口水雞、螞蟻上樹，如果直譯真的會滿頭問號」、「真的不要說外國人，我小時候也不敢吃啊」、「田雞竟然是青蛙，我真的嚇鼠」、「我小時候以為獅子頭真的是獅子肉…」、「小時候跟爸媽去市場聽到要買老鼠肉，我真的有被嚇到，結果竟然是某塊豬肉的代稱」。

此外，雖然蒼蠅頭是相當經典的台菜，但沒想到卻有部分網友完全沒聽過，紛紛喊「第一次看到這道菜名欸」、「第一次+1，剛剛還去查這什麼」、「沒吃過台菜餐廳，我真的不知道這啥鬼」。