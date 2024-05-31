歐洲近期進入足球賽事熱季，歐冠聯賽冠軍戰即將於周六（6月1日）在倫敦登場，2024歐洲杯6月中旬在德國開踢，商機旺盛。西班牙警方周五（31日）宣布查獲多達11噸重的仿冒商品，價值超過600萬歐元（新台幣約2億1148萬元），其中大部分是職業足球隊的球衫。這是西班牙警方今年以來相關查緝第2度破獲仿冒品。

綜合路透社、法新社31日報導，西班牙警方周五聲明，查緝行動始於今年4月，當時查獲有2噸仿冒的西班牙職業足球隊球衣，發貨地點是中國大陸。警方追查發現，有「大量仿冒品」正陸續運抵西班牙，鎖定歐洲足球冠軍聯賽（Champions League）決賽、6月中旬在德國登場的歐洲杯期間銷售牟利，於是由20多人組織誘捕行動查緝。

警方從15輛重型卡車搜出超過4.6萬件「冒牌貨」，其中逾3萬6500件是足球隊球衣，球衣印的姓名不乏國際巨星如葡萄牙「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、法國姆巴佩（Kylian Mbappe）與多位西班牙頂尖球星。其他紡品包括豪奢表款、高級皮件、3C用品。警方說：「這些假貨原計輸往位於西班牙的多個不法組織，經由街頭、社群網路、網站等管道銷售。」查緝目前持續進行中。

Comisan 11 toneladas de camisetas falsas para a final da Champions e a Eurocopa https://t.co/cMW6cdMaMb pic.twitter.com/OHTGSLrkqT — G24 (@G24Noticias) May 31, 2024

11 toneladas de camisetas falsas se iban a vender en la Champions y la Eurocopa https://t.co/XzCs8hhCo2 pic.twitter.com/pYOCQ1daB8 — IUSPORT (@iusport) May 31, 2024

歐冠聯賽冠軍之戰周六在倫敦舉行，由皇家馬德里隊（Real Madrid）對上德國多特蒙德隊（Borussia Dortmund）。2024歐洲杯6月14日至7月14日在德國舉行。

仿冒現象遍及全球，商機可觀，時尚品、玩具、電子用品、食品甚至藥品均有假貨，幾乎涵蓋所有類型商品。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，「山寨品」在世界貿易占比2.5%。