蝦皮購物透過優化免運及物流服務、善用意見領袖影響力助攻品牌業績，並發揮平台優勢加強低價誘因，成功持續推高電商成長動能。

此次「618全民年中慶」開跑，蝦皮推出「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰68％回饋」三大優惠。

蝦皮表示，隱形成本加大購物車遺棄率，蝦皮購物推免運吃到飽、隔日到貨刺激買氣。隨著消費者財務狀況緊縮，對於日常消費的隱形成本也會更加敏感，根據電子商務研究機構Baymard最新指出，高達48％的人認同包含運費在內的額外成本是造成購物車遺棄的主因。

蝦皮購物調查也發現，免運是用戶轉單的重要誘因，有超過半數用戶認同免運費極具吸引力。因應用戶對免運服務的高需求，蝦皮購物今年力推免運吃到飽方案，用戶下單無須等到活動日，日常消費滿額並選擇蝦皮店到店配送，免領券即可享無限次免運。

除了「免運」外，蝦皮購物也發現超過4成用戶希望平台推出快速出貨服務，為回應用戶的期盼，蝦皮購物宣布正式推出「蝦皮店到店隔日到貨」新服務，週一至週五14點前下單，並選擇「蝦皮店到店隔日到貨」配送，包裹即可於隔日配達取件門市，上線短短一個月已有破百萬的商品適用隔日到貨。

為歡慶「蝦皮店到店隔日到貨」全新配送服務登場，今年「618全民年中慶」期間，蝦皮購物推出「全站99元起免運吃到飽」優惠。

在現今大眾消費趨於謹慎保守的情況下，消費者更加依賴有公信力的直播主或KOL，PwC發布的《2024 消費者之聲調查》即指出，社群網紅或意見領袖(KOL)將持續帶動銷量，70％消費者在購買前會事先於社群媒體搜尋評論，另41％消費者更表示名人會影響其購買意願。

看準此趨勢，蝦皮購物於前年推出「蝦皮聯盟行銷」服務，吸引社群圖文創作者於自媒體帶貨助品牌衝訂單，帶動整體買氣提升近8成。今年更看準YouTuber的流量變現力，陸續攜手重量級網紅夢露、卡特、愛麗絲的遊樂園等超過15位YouTuber，透過春裝服飾開箱、彩妝實測等影片，為品牌拓展曝光及銷售量，最高創造單則影片近10萬觀看次數，輕鬆催出破千訂單。

同樣瞄準名人帶貨風潮，蝦皮直播特地打造全新「明星直播間」銷售節目，由站上人氣直播主遴選符合時節趨勢、話題性強棒商品，並推出直播限定優惠、限量折扣券，讓用戶不只能以超殺優惠一站購齊所需商品，還能緊跟潮流獲取一流商品推薦，相比過往其他銷售型態節目，訂單表現高出4倍。鎖定蝦皮平台影響力及廣大用戶數據洞察，今年「天后闆妹」、「樂敗精品」等知名直播主紛紛加入蝦皮直播，大型直播賣家轉換平台進駐蝦皮的數量提升超過150％。

面臨通膨時代，現今消費者更注重商品性價比，據PwC《2024 消費者之聲調查》，40％ 的消費者考慮從他們偏好的品牌轉向更實惠的選擇。回顧2024上半年用戶消費趨勢，蝦皮購物發現「保健及居家生活」商品相較其他品類，買氣年增長最為明顯，顯現民眾已習慣網購下單日用消耗品以方便比價。因應時下消費者對商品價格更加敏感、下單前習慣貨比三家的趨勢，蝦皮購物今年升級站上「蝦皮超便宜」專區，協同各品類賣家匯集超低價的熱銷商品，並透過天天發放優惠券，幫助用戶以最優惠的價格快速購買所需商品，成功帶動該專區買氣提升逾7成。