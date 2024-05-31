樺漢股東會承認2023年度營業報告書及財務報表，通過配發現金股利11.41元，股息配發率60.02％，連兩年配息超過10元。朱復銓指出，樺漢致力深化ESG及企業永續經營主軸，並持續「多元多角」經營策略，在產品技術部分採「軟硬整合」、「雲網結合」，並強化 「技術 ＋ 產品」、「製造 ＋ 行銷」、「投資 ＋ 募資」資源整合，以及發展「ESaaS ＋ ESG ＋ EPS 」三大主軸，帶動樺漢去年EPS達19.01元，整體接單動能創新高。

樺漢在AI技術領域全面布局，ESaaS平台自2021年起，以產業｢應用軟體 APP ／程式介面 API ｣ 為技術核心做行業服務發展針對製造業、零售業、倉儲物流、農業、醫療照護等產業，從開發、模擬到部署，強化AI機器人客製化的技術

展望後市，朱復銓表示，樺漢將持續推進ESaaS平台業務於全球AI與數位轉型市占率，未來在市場布局、策略合作夥伴、產品研發創新、投資併購計畫等，都環繞在AI技術與ESG永續發展理念雙向並進，透過技術深耕與產業上下游整合策略，結合外部夥伴資源，積極擴展全球營運版圖。