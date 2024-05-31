大陸微博傳出24日海警船出現高雄港外海，並公開打開船舶自動識別系統（AIS）。退役少將栗正傑認為，應該很快就會登船臨檢。前立委郭正亮則表示，沒想到大陸海警船開到高雄港外海，他真的有點意外。

傳出大陸海警船出現高雄港外海，栗正傑今(31日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中認為，海警船所代表的意義，就是高雄、澎湖是它的轄區範圍、是它的內海，所以它的海警船去，但是海警船後面有軍艦做第二線的掩護。

栗正傑更預言，大陸軍演「聯合利劍－2024A」，接下來是，2024B可能很快就會上演，也就是登船臨檢。剛開始可能不會對外國籍船隻，避免影響國際觀瞻。但是對台灣本國籍船隻，尤其對金門馬祖運補的船登船臨檢，政治意涵就比較大。

郭正亮則表示，大陸微博今天傳出，24日大陸海警船開到高雄港外海，他真的有點意外。他以為海警船都在外島，沒想到開到高雄港外海，這也坐實大陸逼近、圍困之後，就是封鎖，這就是在操演，高雄港外面則有一排軍艦，大陸海警船可能是來看未來登船臨檢如何實施。