據中國大陸國防部發佈消息稱，正在新加坡出席第21屆香格里拉對話的中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀舉行會談。這是自2022年11月以來，中美防長首次面對面會晤。中國國防部發言人吳謙表示，董軍與奧斯汀就中美兩軍關係、台灣、南海問題、烏克蘭危機及巴以衝突等交換意見，是一次積極及務實，富有建設性的戰略溝通。

陸媒《環球時報》引述中國國防部消息報導，董軍在會談中說，中美兩軍關係健康發展符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，兩軍應堅守不衝突不對抗的底線，真正當好兩國關係的穩定基石。兩軍溝通的目的是增進瞭解、消除誤解、積累互信。希望美方言行一致，與中方相向而行，切實落實好兩國元首共識，堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，加強交流、擔當責任、推進交往，探索出一條符合雙方共同利益、契合全世界期盼的兩軍正確相處之道。

董軍強調，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉。中方堅決反對美方嚴重違背所作承諾，向台獨發出錯誤信號，敦促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式「以武助獨」。在仁愛礁等問題上，中方的態度和底線是明確的，我們堅持平等協商解決分歧，但對加劇挑釁的行為絕不置之不理。

在南海問題上，董軍指出，當前菲律賓在外交等問題上背信棄義，挑釁滋事，與外部勢力的支持密切相關，特別是美方在菲部署中導，對地區安全構成實質性威脅，中方堅決反對。中方堅持在遵守承諾的基礎上，通過平等協商解決分歧，但對加劇挑釁的行為，絕不姑息。