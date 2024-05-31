「69大魔王」盧峻翔31日打出今年季後賽代表作，全場投21中9，含三分球投11中5，攻下今年季後賽新高27分，搭配沃許本22分與15籃板、伯朗19分與11籃板，地主桃園璞園領航猿最後以97比79輕取新竹御頂攻城獅，在7戰4勝制的季後賽首輪取得3勝2敗聽牌優勢。

挾著地主優勢，領航猿一開賽就打出10比0，隨後更把領先差距擴大到17分，來到次節，攻城獅雖一度縮小差距到10分，盧峻翔卻跟沃許本、伯朗攜手重新擴大領先優勢，最多來到22分，打完上半場，領航猿60比39領先，盧峻翔半場18分，沃許本15分，攻城獅只有艾夫伯10分上雙。

攻城獅第三節雖靠高國豪、曾柏喻兩人火力，再次把差距縮小到13分，領航猿卻在李家慷、盧峻翔與伯朗各1記三分球帶領下，打出11比2小高潮，把差距重新擴大到20分以上，眼見怎麼也追趕不上，攻城獅末節開始乾脆換上全替補且單洋將陣容應戰。

詭異的是，攻城獅最後8分32秒還是把今天重返先發的高國豪上場，似乎想讓他趕緊找回場上感覺，接著更把整個季後賽都沒上過場的姜廣謙也換上場，擺明就是想要提前放棄這場比賽，全力準備6月2日回到自家主場進行的季後賽G6，但這場比賽也太快進入垃圾時間了。