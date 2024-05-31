大陸古裝劇《慶餘年2》和第一季隔近5年才播出，開播後立即引發話題，總播放量甚至超過165億，交出亮眼成績。不過兩季角色更動，劇中葉靈兒一角從原本的韓玖諾改成了金晨，因此引發爭議，金晨搶角色的質疑聲浪四起，她也在直播時回應：「是我的就是我的」。

金晨因參加實境秀節目《花樣姐姐第二季》爆紅，在《慶餘年2》裡取代第一季的韓玖諾，在網路上掀起討論，不少網友攻擊她的外表，指出鼻子、下巴都尖得很奇怪，批評「科技臉」和古裝戲很不搭，質疑是她搶走韓玖諾的角色。似乎是有聽到網友的質疑聲，金晨在直播中回應：「我呢從小到大就沒有搶過任何人的角色」。

金晨也在直播的時後回應，看到有說她搶角色的說法，讓她相當驚訝，她表示工作上是人家來找她，團隊斟酌後，可以的話就拍，她不知道他們是出了什麼問題，反正這個角色就是找別人了，她說自己從來都沒有搶別人的角色，她覺得這樣做沒有意義，她強調：「我也不用去搶別人的角色，是我的（角色）就是我的，不是她的（角色）就不是她的，所以這個東西，老天都看著呢，哈哈命運的安排」。

金晨提到希望粉絲不要擔心，雖然酸民挺討厭的，但是就不要去理他們，希望粉絲不要太累。粉絲則支持表示：「從未搶角，友情出演！」，但也有不少網友則留言調侃：「主要是你演的太差了，但凡跟角色貼合一點，網友都不會天天跳出來說」、「你沒搶你團隊搶啊，受益人不是你嗎？」、「太茶了」、「得了便宜還賣乖」、「都是資本的安排吧」、「可惜了這個角色」、「她的情緒智商確實有點不夠，按她自我評價的『說話太直』」。