台北市A女在興櫃股票公司擔任會計，去年公司尾牙結束時遭資深張姓副總強抱、襲臀，導致出現驚嚇、害怕、憤怒、悲傷、畏懼、憂鬱、恐慌等症狀就醫，A女復因被告於職場上之權勢，導致於向警方報案及公司內部提出申訴後，遭職場同僚議論，而迫於無奈下自公司離職，生計亦大受影響。因此提告要求被告損害賠償517460元，法院審理後認被告應給付原告97460元。可上訴。

原告主張，被告係任職於興櫃股票公司資深副總經理，她是公司之財務部人員，於去年2月20日離職。去年1月13日晚間，公司於台北市五星級飯店舉行年終尾牙餐會，晚間10時許餐會即將結束，與會者陸續離席時，被告竟未經原告同意，乘原告不及抗拒，以手環抱原告，手掌隨即下滑觸摸原告腰部及臀部，致原告心生畏怖，感受冒犯，隨即掙脫被告之擁抱。

被告對原告之前開性騷擾不法行為，顯屬故意侵害原告之身體自主權，亦違反性騷擾防治法此等保護他人之法律，侵害原告身體、健康等人格法益，精神上受有相當痛苦，至為明顯。

原告因遭被告前開性騷擾行為，出現驚嚇、害怕、憤怒、悲傷、畏懼、憂鬱、恐慌等症狀，並因此對於人際互動之信任感蕩然無存，於案件發生後，分別於112年1月至7月11日至身心精神科診所就診合計8次，因而支出醫療費用2460元。心理諮商費3000元5次共15000元。因而請求被告給付前開醫療費用合計17460元及精神慰撫金50萬元。

法官調查，被告於前揭時地對原告為性騷擾行為，造成原告受有心理上健康傷害，原告精神上自受有相當之痛苦及損害。

法院審酌，被告加害情形、原告所受精神上痛苦之程度、兩造之身分、地位、經濟狀況，認原告請求給付精神慰撫金50萬元尚屬過高，應以8萬元為適當，逾此範圍之請求，則不能准許。原告可得請求之金額為醫療費用17460元、精神慰撫金8萬元，合計共97460元。可上訴。

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