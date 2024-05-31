作為台灣南部半導體重鎮，臺南近年持續吸引知名科技大廠進駐，形成產業聚落，大幅提升區域產業實力；蘇姿丰為台南女兒，回到家鄉意義非凡，外界估計，AMD也將有望跟進競爭對手、加碼投資台灣。本次論壇將呼應「科技臺南」政策走向，匯聚眾人智慧，為臺灣半導體產業於AI時代堆疊新高峰，共同為「南方矽島」擘畫嶄新里程。

這場由兩位業界重量級人物對談的環節，將探討科技、人工智慧與半導體生態系統的新發展趨勢，分享獨到見解，為本場盛會話題高潮。「化合物半導體趨勢與應用」、「異質整合與3D封裝」、「AI世紀對談」、「人才永續，前進大南方」四大議程主軸，涵蓋當前半導體領域的最熱門議題。

大台南會展中心匯集產業菁英，舉辦具指標性的「2024南方半導體論壇」，相當具備劃時代意義，期能為臺灣扮演矽島新策源地的重要角色，攜手產官學界攜手並進，共創美好願景。