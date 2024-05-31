「歌神」張學友暌違6年來台，今(5月31日）起在台北小巨蛋舉辦「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，將連續3周一共演唱9場。62歲的他不僅歌聲深情、唱功絕佳，身材體態更是寶刀未老，他說「今天這造型，是想說很久沒來台灣，想讓大家看張學友60＋的時候是怎樣的，我就這樣子 沒有太大改變，身體狀況還好」，說完即興劈腿表演一字馬，自豪「過去能做的，現在還可以做」，全場尖叫、讚歎聲響徹雲霄。

張學友今晚以〈留住這時光〉揭開序幕，接著他身穿全黑皮衣領軍舞者氣勢唱跳〈Ooh La La〉炒熱氣氛。張學友能唱能跳又會演，唱到〈交叉算了〉時換上深綠色西裝戴上紳士帽跳唱，並以音樂話劇形式演繹〈Double Trouble〉，生動有趣。而他唱到抒情歌曲〈我真的受傷了〉時，動人歌聲搭配弦樂四重奏完美演繹，全場聽的屏氣凝神，十分陶醉。

張學友今晚在台北小巨蛋開唱。（JDS提供）

唱完十多首精彩的演出後，他問候全場，表示第一次來台是1986年出唱片的時候，這次是他離開台灣最久的一次，「應該有6年了，太久了！大家好嗎？我還可以。」他說，自己沒有太大改變，還可以穿10多年前的牛仔褲，「沒破、我又能穿進去，那沒理由把它丟啦，也不知道是年紀大了，很多東西不捨丟，就一直留，身材還可以，就穿了。」還說以「從前故意把頭髮染白一點，現在巴不得把頭髮都染黑，讓自己年輕一點」。

張學友不僅是歌神，還是戰神！這套全新的「60＋」巡演去年6月自澳門起跑，今台北首場已是第136場，他說「沒錯，我已經做這個136次了，我將會繼續做下去」，他感謝全場歌迷，也要聽他歌長大的歌迷不要擔心，「張學友，我不怕老！我會繼續做我喜歡的東西，我會繼續加油」。

張學友今晚在台北小巨蛋開唱。（JDS提供）

他也跟全場歌迷約定下次可以早點返台，「希望下次可以早一點回來，不用等到70＋」他也自信70＋還是可以的，「跟我約好，再來一次好嗎？」

「60＋」是張學友第十次個人演唱會，為了帶給歌迷不同以往的感覺，他特別來了由音樂總監吳慶隆率領的52人管弦樂隊，加上20名芭蕾舞者和張學友自己，共有73人在舞台上演出，陣仗龐大驚人。而在演唱〈想劈酒〉前，他也特別介紹是自己創作的作品，他自嘲「我不是周杰倫」，表示自己出道40年，大概寫了十幾首歌，「物以罕為貴，所以很珍貴的」。