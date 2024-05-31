針對後甲圓環交通問題，交通局表示，未來會移除後甲圓環內花圃，並設置機慢車待轉區。（朱正軒提供／曹婷婷台南傳真）

被台南用路人視為「超塞」的台南市東區後甲圓環，開放機慢車直行後，原希望友善機車騎士，但中華東路南向經圓環時，左轉裕農路需走圓環外側機慢車道，等於會連續遇到3處紅燈，到底有無解決之道？台南市政府交通局說，未來移除圓環內花圃就能設待轉區，圓環外分隔島也會移除，屆時設汽車左轉專用車道，直行車道偏移角度能減小。

後甲圓環開放機慢車友善機車騎士，並排除過去圓環開放紅燈右轉機車與直行行人路權衝突等問題，雖說是交通平權及人本交通重要里程碑，但施行後卻也衍生數項交通問題。台南市議員朱正軒、蔡筱薇及李宗霖服務處執行長吳依潔今天邀集交通局等相關單位現勘。

朱正軒指出，後甲圓環設置偏心式左轉並輔以直行車道偏移，即使交通局畫設引導標線，但用路人尚未養成兩條直行車道依循標線偏移順行進入圓環的習慣，經會勘後，交通局表示會提前設告示牌，提醒用路人前方直行路線偏移請依標線順行。

至於行駛中華東路南下進入後甲圓環前，直行機車道變為右轉車道，他要求此類車道應提前告示直行機車匯入直行車道，並應設置減速標線輔助車流順利匯入。

交通局表示，將在提前一個路口設置告示牌預告，並將設置楔形標線等方式提醒車輛減速。

針對南紡車道出口汽車與中華東路南向車輛交織混亂，朱正軒建議，應提前開啟中華東路一段217巷紅燈號誌，藉此截斷南向車流，交通局也承諾配合調整號誌，使南紡車輛出來後能夠行駛到正確車道。