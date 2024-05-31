華南銀行為提供客戶更安全的資訊環境，自2017年起新資訊大樓即以「電腦不停機狀況可同時進行各項機房供電、空調、消防等設備維護」之標準進行規劃，且具備長時間自行發電功能，能因應地震、水患等災害所引起之長時間停電問題，確保銀行營運不中斷，也已取得台灣建築中心耐震設計標章認證，可抵擋七級地震，確保電腦系統維持正常運作，並大幅提高未來華南銀行資訊中心整體營運穩定度，是全臺金融界創舉，也是臺灣第一家通過UPTIME Tier 3設計規範認證之金融機構。

華南銀行新資訊大樓即將啟用，並於端午連假期間進行資訊大樓搬遷作業，以於連假後提供客戶更加穩定的資訊體驗，華南銀行本著為客服務的初衷，努力將影響降至最低，預計停機時間為：

113年06月08日 (六) 凌晨04：00至07：00

113年06月09日 (日) 凌晨00：00至08：00

113年06月10日 (一) 凌晨03：00至08：00

於此時間所有自動化設備和帳戶、金融卡各項交易都將暫停使用(信用卡可如常刷卡消費)，影響範圍將包含華南銀行跨行及自行ATM、自動補摺機、PTM繳款櫃員機、全國性繳費(稅)、簽帳金融卡、電話銀行、網路銀行、網路ATM、華南銀行＋、電子化授權系統(eDDA)、ACH圈存扣款系統(eACH)、金融EDI、SnY數位帳戶APP、華南Rich家APP服務、台灣PAY服務(金融卡)、金融帳戶連結服務、跨電支帳戶約定連結服務、台灣Pay Line官方帳號綁定服務、全國繳線上約定授權服務、一元支付驗證服務、中醫入金機等，希望連假後提供客戶更加穩定的資訊體驗。

華南銀行指出，敬請客戶提早安排資金需求，期間也請勿輕信來源不明訊息或於不明網頁輸入密碼、個人資料等，防範不法份子惡意詐騙，如有問題請致電華南銀行24小時客服專線(02)2181-0101。

華南銀行深耕臺灣百年，秉持「信賴、熱誠、創新」精神，成立敏捷開發團隊，導入數位智能系統，強化資訊安全環境，致力於打造便利安全的交易環境，為客戶提供更優越的金融服務體驗，華南銀行將持續與時俱進，創造下一個百年。